Van statistieken gesproken: Nederlandse Miedema lukt dubbele hattrick en vier assists in vijftig minuten voor Arsenal

De Nederlandse international Vivianne Miedema heeft in de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Bristol City een uitzonderlijke prestatie geleverd. De topscorer aller tijden van Oranje bracht niet minder dan zes doelpunten op haar naam en was daarnaast ook nog eens goed voor vier assists. Vooral dankzij de dubbele hattrick van de 23-jarige aanvalster won Arsenal met 11-1. Het was de grootste overwinning in de Engelse Super League ooit.

Miedema brak haar eigen record in de Britse vrouwencompetitie voor directe betrokkenheid bij de doelpunten in één wedstrijd. In september 2018 kwam ze in het duel met Liverpool drie keer tot scoren en bracht ze twee assists op haar naam.

De Nederlandse maakte tegen Bristol City pas na een kwartier haar eerste treffer. Haar zesde en laatste goal liet ze in de 64e minuut aantekenen. Zes minuten later werd de excellerende Miedema gewisseld.