Marc Coucke reageert na “hallucinante dag” in Oostende: “Supporters opgehitst door interview KVO-voorzitter”

Marc Coucke reageerde op Radio 1 na de 3-2 nederlaag van RSC Anderlecht bij KV Oostende. Het oude team van Coucke haalde het van het nieuwe en ook voor de Anderlechtvoorzitter zelf was het een dag om snel te vergeten. Hij bekeek de wedstrijd in de kleedkamer en moest nog voor de rust zelfs huiswaarts keren.

KVO-eigenaar Frank Dierckens benadrukte voor de match dat Marc Coucke ontvangen zou worden zoals elke andere voorzitter. Maar door spandoeken van supporters en een directe aanvaring bij aankomst ging die vlieger niet op. Coucke was boos omdat Dierckens in een interview in De Morgen verteld had over de financiële situatie van de club en de link die Coucke daarmee heeft.

“Ja, er is een akkefietje geweest tussen mij en Dierckens”, gaf hij toe aan Sporza. “Ik hoorde hem in de auto op weg naar Oostende in De Zevende Dag over de huidige situatie van zijn club, en dat op een potentieel ophitsende manier.”

“Ik vond dat niet gepast. De sfeer was al gespannen. Twee uur voor de match gaat hij de KVO-supporters nog wat meer ophitsen. Dat is niet sportief. En dat heb ik hem gezegd.” Coucke ergerde zich eraan dat het verhaal eenzijdig klonk en Dierckens de schuld op hem stak, waardoor de gehoopte sereniteit van KV Oostende-Anderlecht vervloog.

“Dat interview was niet sportief”, oordeelde Coucke. “Als je het zeer eenzijdig uitlegt, klopt het verhaal natuurlijk. Als je je facturen niet betaalt... Ik hoor dat het marketingbudget miljoenen naar beneden is gegaan en dat er mensen en sponsors vertrekken. Het helpt ook niet als je voorzitter elke maand een interview geeft waarin hij stelt dat KVO failliet kan gaan..Maar dat is niet mijn schuld toch niet? ”

Sinds zijn vertrek is er natuurlijk wel financiële miserie bij de kustboys. “Ik wil de sereniteit behouden”, bleef hij benadrukken. “Ik heb werk genoeg met Anderlecht. De voorzitter van KVO kan de huidige situatie beter inschatten. Ik kan alleen maar vaststellen dat recent een nieuwe speler werd aangetrokken en dat de voorzitter dubbele winstpremies beloofde na de overwinning. Dan lijkt alles goed te gaan.”

Coucke sprak zelf van een hallucinante namiddag. “Ik wou me enkel focussen op het sportieve, maar twee uur voor de wedstrijd zorgde dat ophitsende interview van de KVO-voorzitter ervoor dat sommige supporters extra opgehitst werden. En de sfeer was al gespannen. Ik kreeg van de veiligheidsmensen te horen dat het misplaatst zou zijn om dan nog eens in de tribune te zitten.”

“Ik ben dan maar in de kleedkamer gaan zitten om geen olie op het vuur te gooien. Tien minuten voor de wedstrijd kwam er echter een match delegate zeggen dat ik vijf minuten voor de rust zou moeten verdwijnen en pas vijf minuten na de rust weer mijn plaats zou mogen innemen. Anders moest hij een verslag opmaken. Dat was zelfs gecommuniceerd met Frank De Bleeckere.”

Volgens Coucke kwam een afgevaardigde van Oostende hem met een grijns tonen “waar zijn echte plaats was”. “Ik ben dan maar voor de rust huiswaarts gekeerd. Ik heb begrip voor de kwade supporters. We hebben unieke momenten beleefd en ik besef dat zij vrezen dat die momenten vervlogen zijn. Ik wou dit in alle sportiviteit oplossen. Maar ik had nooit gedacht om zo’n dag te beleven.”

Over de prestatie van Anderlecht was de preses duidelijk. “RSCA onwaardig. We hebben super ideeën, veel Belgen en jonge spelers tussen de lijnen. En het enige wat het proces kan versnellen zijn goede resultaten. Maar die blijven achterwege. En dat is vreselijk voor al wie er zo hard voor werkt.”