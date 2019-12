Man overleden na zware klap tussen twee voertuigen in Genk

Genk -

Bij een zwaar verkeersongeval in Genk is zondagnamiddag een man om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de Onderwijslaan aan het kruispunt met de Halmstraat. Een personenwagen werd in de flank gegrepen door een ander voertuig. Omstaanders hoorden de klap en snelden ter plaatse om hulp te bieden. In het aangereden voertuig zaten een zwaargewonde man en een vrouw.