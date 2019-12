Dieven hebben het spaarpotje en gouden armbandje van de driejarige Lola gestolen. Ze drongen het huis van haar ouders binnen en doorzochten de hele bovenverdieping. “Hoe gaan we haar dat uitleggen? We durven het niet zeggen.”

Dieven hebben vrijdag toegeslagen in vier huizen in een woonwijk in Westkerke (Oudenburg). Ze waren duidelijk op zoek naar geld en juwelen. Zowel in de Korianderstraat als in de Rozemarijnstraat sloegen ...