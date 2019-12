Negen doden na grote paniek in Braziliaanse discotheek

Bij massapaniek in een discotheek in Brazilië zijn minstens negen mensen om het leven gekomen Er vielen ook nog zeven gewonden. De slachtoffers werden in de nacht van zaterdag op zondag vertrappeld bij een feestje in Paraisópolis in het zuiden van São Paulo, aldus het Braziliaanse G1.

Het drama speelde zich zondagochtend in de vroege uurtjes af. Twee verdachten hadden in de buurt van de discotheek geschoten op agenten vanop een motorfiets. Toen de twee de discotheek in kwestie indoken, gingen verschillende agenten hen achterna. Door het tumult werden de agenten bekogeld met stenen en flessen. Een van de betrokken agenten zou een schot gelost hebben. Er werden ook traangas afgeschoten in de discotheek.

Door de paniekbeweging die volgde werden negen mensen vetrappeld, nog zeven anderen raakten gewond. Op het moment van de feiten waren er volgens de autoriteiten 5.000 mensen aan het feestvieren.