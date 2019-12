Teruggekeerde ISIS-vrouwen: Fatima onder “individueel veiligheidsregime”, fysieke toestand Rahma “erbarmelijk”

De naar België teruggestuurde ISIS-vrouw Fatima Benmezian verblijft - na haar verhoor van zaterdag bij de Antwerpse gerechtelijke politie - in de Antwerpse gevangenis en dat onder een “individueel veiligheidsregime”. Dat zegt haar advocaat Abderrahim Lahlali, die stelt dat dat laatste een standaardprocedure is bij terreurverdachten of -veroordeelden en dat er dus geen specifieke beslissing nodig was vanwege de gevangenisdirectie. Haar zus Rahma Benmezian ligt nog op de medische afdeling van de gevangenis van Brugge, haar fysieke toestand is volgens Lahlali “erbarmelijk”.

Rahma Benmezian werd voorlopig nog niet verhoord door de politie en dat is volgens Lahlali ook niet meteen aan de orde. “Een arts moet natuurlijk bepalen wanneer dat kan, maar haar fysieke toestand is erbarmelijk en ook psychologisch heeft ze het erg moeilijk”, stelt hij. “Net als bij Fatima gaan we vragen om een inventaris op te maken van haar fysieke toestand.” Bij beide zussen zouden er duidelijke sporen zichtbaar zijn van mishandelingen die ze ondergingen in de kampen waar ze verbleven.

Lahlali vraagt verder om de nodige psychologische begeleiding voor beide vrouwen.