Elf mensen gewond bij schietpartij in New Orleans

Elf mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een schietpartij in het toeristische centrum van de Amerikaanse stad New Orleans. Dat heeft de politie van de stad bekendgemaakt.

Het incident gebeurde aan Canal Street in de beroemde Franse wijk rond 3.20 uur lokale tijd. “Tien van de in totaal elf slachtoffers, van wie er twee in kritiek toestand zijn, zijn overgebracht naar lokale medische instellingen voor behandeling”, aldus de autoriteiten in een persverklaring.

Ter plaatse is een persoon opgepakt. De betrokkenheid van die persoon wordt momenteel onderzocht. Er zijn geen arrestaties verricht.