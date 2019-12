Jeugdhuis moet sluiten omdat het rookmelders afplakte tijdens feestje: “Dit is een streep door onze rekening”

Zedelgem / Aartrijke - Een serieuze domper voor jeugdhuis Twen: het moet een dikke maand sluiten op bevel van het gemeentebestuur.

De oorzaak van de sluiting ligt bij een feestje op 31 oktober. Toen besliste het bestuur van het jeugdhuis om enkele rookmelders af te plakken. Niet om het rookverbod te omzeilen, wel om een vernevelaar te kunnen gebruiken in functie van sfeercreatie. Door gebrekkige communicatie met de gemeente volgde nu een sanctie voor die actie: het jeugdhuis blijft verplicht gesloten tot 5 januari.

Voor de jongeren is dat een flinke streep door de rekening, want in december waren al meerdere evenementen gepland. Onder andere oudejaar en een kerstfeestje werden al geagendeerd. Twen is elke vrijdag open, dus het jeugdhuis moet in totaal ook nog eens vijf vrijdagen sluiten. “Wij geven onze fout toe en aanvaarden zeker onze sanctie, maar niet dat deze straf onmiddellijk uitgevoerd zou moeten worden”, klinkt het bij het bestuur. “Er werd ons verteld dat we hoogstwaarschijnlijk even de deuren gingen moeten sluiten, maar niet onmiddellijk. Wij hebben bijna een hele dag telefoontjes gepleegd om hier nog iets aan te kunnen veranderen, wat helaas niet meer mogelijk bleek. Deze directe sanctie hadden we niet voorzien en stuurt uiteraard al onze leuke eindejaarsplannen en geplande ledenfeestjes in de war. We wensen ons te excuseren bij iedereen die hier hinder van ondervindt, maar we hopen op een beetje begrip aangezien wij hier zelf zeer weinig grip op hebben en onze sanctie pas donderdagnamiddag door de gemeente werd meegedeeld per mail.”

De eerste openingsdag van jeugdhuis Twen valt nu op 10 januari.