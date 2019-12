Anderlecht wou 12 minuten extra tijd

Oostende-Anderlecht kreeg zes minuten blessuretijd, maar voor paars-wit had het nog een pak meer mogen zijn. De wedstrijd lag verschillende keren stil, vooral door het ingrijpen van de VAR.

“Voor mijn gevoel hebben we in de tweede helft bijna vijftien minuten stilgestaan, onder meer omdat de ref meermaals naar de beelden ging kijken”, zei speler-manager Vincent Kompany. “Daarom ging ik verhaal halen bij de scheidsrechter, maar hij gaf een uitleg en daar laat ik het bij. Ik ben niet kwaad.” Coach Frank Vercauteren was wel kwaad. “Het tempo is niet twee of drie, maar wel tien keer uit de wedstrijd gehaald”, zei hij. “De VAR kwam tussen en dan volgde er ook nog eens een controle. Ik snap echt niet waarom er altijd zo veel meningen nodig zijn vooraleer er eindelijk een beslissing kan worden genomen. Er hadden wel twaalf minuten moeten bijkomen op het einde.”