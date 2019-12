Engelse topclubs blijven sukkelen: Manchester United en Arsenal lijden weer puntenverlies tegen laagvliegers

Manchester United en Arsenal blijven in het sukkelstraatje. Man U speelde zondag gelijk tegen Aston Villa, terwijl Arsenal op bezoek bij de voorlaatste in de stand ook niet verder geraakte dan 2-2.

Manager ad interim Fredrik Ljungberg. Foto: Photo News

Aan het roer van Arsenal staat sinds deze week niet langer Unai Emery. De Spaanse coach werd de laan uitgestuurd na een teleurstellend seizoen en werd opgevolgd door Fredrik Ljungberg. De interimtrainer zette onder meer de verguisde Mesut Ozil en Granit Xhaka weer in de basis voor The Gunners. Veel haalde dat niet uit, want na 21 minuten stond het al 1-0 voor Norwich. Het Finse fenomeen Teemu Pukki, deze zomer tegenstander van de Rode Duivels op het EK, zette de promovendus op voorsprong.

Pierre-Emerick Aubameyang zette de scheve situatie recht vanop de strafschopstip, maar in blessuretijd van de eerste helft maakte Todd Cantwell er alweer 2-1 van. Na rust redde Aubameyang Arsenal met een puntje door de 2-2 binen te schieten. Arsenal staat daardoor op de achtste plaats op 21 punten van de leider Liverpool.

Manchester United doet het al niet veel beter. Trainer Ole Gunnar Solskjaer zit wel nog op zijn stoeltje (maar voor hoelang?). Tegen het Aston Villa van onder meer oude bekenden Wesley Moraes en Bjorn Engels speelde het ook 2-2 gelijk. Jack Grealisch opende de score voor The Villans. Die kregen een domme owngoal tegen van doelman Tom Heaton, waardoor de bordjes gelijk hingen. Victor Lindelöf zette Man U zelfs op voorsprong in de tweede helft, maar de Engelse international Tyrone Mings duwde de 2-2 door het strot van Old Trafford. Man U staat tiende in de stand.

Leander Dendoncker speelde met Wolverhampton 1-1 gelijk tegen Sheffield United. De Rode Duivel stond achteraan in de defensie en zag hoe Lys Mousset de verrassende promovendus op voorsprong bracht na twee minuten. Matt Doherty zette The Wolves na 64 minuten op gelijke hoogte. Wolverhampton staat daardoor op de zesde plaats, Sheffield pikt de zevende plaats in.

Doherty viert voor Wolverhampton. Foto: REUTERS

Tielemans schreeuwt het uit. Foto: AP

Een ander Anderlecht-product stond bij Leicester City in de basis. Youri Tielemans moest wel tot in de 94ste minuut wachten om de overwinning te vieren: dan pas maakte Kelechi Iheanacho de 2-1 tegen Everton. Eerder had Richarlison de bezoekers op voorsprong gebracht en wiste de onvermijdelijke Jamie Vardy die goal uit.

Opvallend aan de stand in de Premier League is dat zowel Arsenal als Manchester United na veertien speeldagen dichter bij de degradatie dan bij de leidersplaats staan. Arsenal staat amper zeven punten boven de degradatiestreep terwijl het 21 punten achterstand heeft op Liverpool. Man U heeft zes punten te goed op de achttiende plaats, terwijl het wel 22 punten achter de eerste stek staat.

Chelsea staat vierde in de stand en staat even ver voor op de degradatieplaatsen als het achter staat op Liverpool. Enkel Leicester, Manchester City en Leicester staan dus dichter bij Liverpool dan bij de degradatie.