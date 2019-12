Tweede dodelijk slachtoffer van terroristische mesaanval op London Bridge bekend

Het tweede dodelijke slachtoffer van de terroristische mesaanval op de London Brigde is bekend. Het gaat om de 23-jarige student Saskia Jones. Ze studeerde aan de Universiteit van Cambrigde en werkte als vrijwilliger op het congres dat plaatsvond in Fishmonger’s Hall. Dat meldt Sky News

Jones was net als ,Jack Merritt, het andere dodelijke slachtoffer, in London voor Learning Together, eeninitiatief dat zich inzet voor de herintegratie van gedetineerden. De 23-jarige student werkte als vrijwilliger voor de organisatie. Volgens sommige Britse media volgde de dader, die een jaar eerder was vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij veroordeeld werd in een terrorismezaak, verschillende workshops in de kader van het congres.

Volgens haar familie was ze “steeds bereid het beste te zien in mensen” en had ze “ongelooflijke honger naar kennis”. “Saskia was zeer gepassioneerd in het geven van steun aan slachtoffers”, zegt haar familie nog. Ook had ze recent gesolliciteerd bij een afdeling van de politieacademie, gespecialiseerd in de ondersteuning van slachtoffers.

“Dit is een ongelooflijke zware periode voor onze familie. Saskia laat een groot leegte achter, we vragen dat onze privacy gerespecteerd wordt.”

Nog een verdachte opgepakt

Na de dodelijke mesaanval op London Bridge heeft de Britse politie een terreurverdachte opgepakt. De verdachte is al voor terreur veroordeeld, maar was voorwaardelijk vrijgekomen. Zijn woning in Stoke-on-Trent is doorzocht, zo heeft de politie zondag bekendgemaakt. Daarbij rees de verdenking dat de man terreuractiviteiten aan het voorbereiden was. Er zijn geen aanwijzingen op een connectie met de aanslag in Londen op vrijdag. Er zou ook geen gevaar voor de samenleving zijn geweest.

De dader van de aanslag op vrijdag, Usman Khan, was een jaar geleden ook voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag op de beurs van Londen.

Een 70-tal veroordeelde terroristen die uit de gevangenis werden vrijgelaten, worden door de Britse autoriteiten opnieuw onder de loep genomen als gevolg van de steekpartij, zo zei premier Boris Johnson.