De Block: “Geen Bilzense toestanden in Gent”

Gent - “De brandstichting in Bilzen is verschrikkelijk, maar in Gent verwacht ik geen problemen.” Dat zei minister Maggie De Block zondag over het opvangponton Reno tijdens het Gentse stadsdebat.

Sinds in Bilzen een asielcentrum in brand werd gestoken, ligt de vluchtelingenproblematiek uitermate gevoelig in Vlaanderen. “Maar in Gent verwacht ik geen problemen. De stad heeft een verleden met de opvangboot Reno en dat is goed verlopen.” Dat zei minister Maggie De Block zondag aan een bomvolle zaal tijdens Speakers Corner, het Gentse stadsdebat.

De minister was naar Gent afgezakt op vraag van de burgemeester, om vragen van ongeruste burgers te beantwoorden. De politie was aanwezig maar het debat verliep rustig. Op een kleine betoging van de extreemrechtse organisatie Voorpost na. Zij scandeerden leuzen als “De Block, rot op!”. Maar tot een confrontatie met de minister, die een zijingang nam, kwam het niet.

Water aan de lippen

Tijdens het debat werd geen rooskleurig beeld geschetst van de huidige asielstroom. Er is een grote achterstand in de behandeling van de dossiers. “Het water staat ons aan de lippen”, zei regiodirecteur Evert Jan Witteveen. “Per maand moeten we 500 à 600 extra plaatsen bijcreëren. De motor draait op volle toeren.”

De eerste asielzoekers zullen wellicht op 16 december op de Reno arriveren. Op drie weken tijd moet de boot op volle capaciteit draaien: 250 mensen. “Dat wordt een grote uitdaging”, klinkt het.

Er komt meer personeel op de boot dan in 2016. “Het was toen geen goednieuwsshow”, klonk het in het publiek. “Door de plotse stopzetting van het centrum werden de middelen plots stopgezet en werden kinderen weggerukt uit hun klas.”

Lange termijn

Een nota van de Stad daarover aan de Vlaamse regering bleef onbeantwoord. “We hebben toen gewaarschuwd dat de afgebouwde plaatsen in de toekomst opnieuw nodig zouden zijn”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (SP.A). “Men heeft daar niet naar willen luisteren. Nu wilden we meteen op langere termijn kijken.”

Het idee om de Reno terug naar Gent te halen werd voor het eerst geopperd voor de Gentse Feesten. Vorige maand werd een akkoord gesloten tussen de Stad en Fedasil om de opvangboot twee jaar open te houden. De uitbating gebeurt niet langer door privébedrijf G4S Care maar door Fedasil zelf. “Een private partner wil daar altijd geld aan verdienen”, zegt Coddens. “Er was toen een immense druk op het middenveld. Dat willen we nu vermijden. Daarom investeren we als stad zelf in bepaalde zaken.”

Gent steekt de komende drie jaar 727.000 euro in het ponton. Het gaat om een systeem van prefinanciering die de stad hoopt terug te krijgen van Vlaanderen. Het geld gaat naar het versterken van het middenveld en inburgeringsdienst IN-Gent. Maar ook naar psychologische begeleiding.

Opvallend is “Vorige keer lokte het infomoment over de Reno in de Muide voor een bomvolle zaal”, aldus Coddens. “Dit jaar was dat niet het geval. De mensen die tegen waren, waren opgetrommeld en kwamen van overal.”