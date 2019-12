Reconstructie:hoe de bom tussen KV Oostende en zijn steenrijke ex-voorzitter Marc Coucke helemaal ontplofte

Drie jaar geleden stond Marc Coucke nog te dansen op de tafels bij KV Oostende. Gisteren kon hij bij de kustploeg niet meer op de tribune zitten en uiteindelijk vertrok de miljardair nog voor de rust naar huis. Na een interview in ‘De 7de dag’ en na een escalerende ruzie met KVO-voorzitter Frank Dierkens ontplofte de boel.

Al zijn raadgevers en naasten zeiden vrijdag: Doe het niet. De sfeer is al gespannen genoeg. Toch stuurde Marc Coucke vier tweets de wereld in waarin hij min of meer ontkende dat KV Oostende nog 6,2 miljoen ...