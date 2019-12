Parket onderzoekt nieuw ongeval van Tanja Dexters met wagen van ex-vriend

Tanja Dexters (42) heeft opnieuw brokken gemaakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag reed ze met een Jaguar van Michaël Peeters – nochtans sinds een maand haar ex, zegt hij nu – in op een stilstaande oplegger in Olen. Na het ongeval kroop ze in bed in het gastenverblijf van Peeters. Het parket onderzoekt de zaak.

Naar eigen zeggen had Peeters Tanja Dexters vrijdag nog gevraagd om zijn Jaguar terug te brengen. Dat wilde Tanja blijkbaar doen na een avondje met een vriendin, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Maar die nacht kreeg ik telefoon: Tanja had een ongeval gehad.”

Peeters spreekt van vier uur ’s nachts, maar de politie van de zone Neteland zegt dat het zaterdagochtend ongeveer zes uur was toen een auto achteraan inreed op een stilstaande oplegger op de Koning Boudewijnlaan in Olen, vlak bij de op- en afrit van de E313.

“Ik heb een vriend gebeld om te gaan kijken of Tanja oké was”, vertelt Peeters. “Zij is dan met zijn auto vertrokken, en hij is daar blijven staan tot de politie er was.” Toen de agenten bij Peeters aan de deur kwamen voor Dexters, lag die al te slapen in het gastenverblijf van Peeters, naast zijn woning. “Gedronken had ze niet, want anders zou de politie dat geroken hebben”, zegt Peeters, “en zou ze een ademtest hebben moeten doen. Zaterdagochtend heb ik Tanja’s ouders gebeld, en die zijn haar komen halen. Verder heb ik er niks van gehoord.”

Tanja Dexters zelf bleek niet bereikbaar voor commentaar.

“Voor mij is de relatie nu écht voorbij”, zegt Peeters