Anderlecht-doelman Van Crombrugge gaat helemaal de mist in bij eerste goal van Oostende

RSC Anderlecht kwam al na vijf minuten op achterstand tegen KV Oostende en verloor uiteindelijk met 3-2. De openingsgoal van de kustboys was een blunder van doelman Hendrik Van Crombrugge.

De doelman van Anderlecht nam bij het uitvoetballen rustig de tijd om zijn handschoenen aan te doen toen de bal al voor zijn neus lag. Hij speelde Marco Kana aan, die hem onder de druk de bal terug bezorgde. De controle van de doelman was echter te laks, waardoor een aanstormende Joseph Akpala hem verraste en de 1-0 in doel kegelde.

Het was niet de enige fase in de wedstrijd die de malaise van Anderlecht toonde. Kemar Roofe mocht zich na 54 minuten klaarmaken voor een penalty, maar trapte de potentiële 2-1 op doelman William Dutoit. Ook in de rebound ging het mis voor de jongens uit de hoofdstad.