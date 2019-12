Ook dat nog: door Club Brugge ongewenste Diagne moet Rolls Royce afgeven na politiecontrole

En of de passage van Mbaye Diagne in België niet snel vergeten zal worden. Nadat vorige week bekend raakte dat de aanvaller alleen moet trainen en niet langer gewenst is op het oefencomplex van Club Brugge, liep Diagne zaterdag opnieuw tegen de lamp. Tijdens een politiecontrole in Knokke-Heist bleek dat zijn peperdure Rolls ­Royce administratief niet in orde was. De verzekering van het voertuig ontbrak.

Het liet de lokale politieagenten geen enkele keuze: ­Diagne moest zijn bolide afgeven, tot het ding verzekerd is. Het voertuig werd in beslag ­genomen in het chique Zoute aan het Albertplein. De hele procedure lokte natuurlijk wat bekijks van passan­ten op. Sportief lijkt het avontuur van ­Diagne zo goed als voorbij bij Club Brugge. De spits maakte zich onmogelijk na een penalty­debacle in Parijs en liep ook daarna de kantjes eraf.