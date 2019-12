Geheime vergadering van Magnette diende “om dikke teen in water te steken”, maar paars-groen is weer een stap dichterbij

Achter de rug van N-VA en CD&V heeft informateur Paul Magnette (PS) zaterdagavond de paars-groene partijen bijeengebracht. De bedoeling was, zo is te horen, dat de partijen “hun dikke teen in het water zouden steken, om te voelen of de temperatuur goed is om samen te springen”. Maar volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat Magnette hiermee zijn boekje te buiten, en is hij al een regering aan het vormen. “Hij heeft zichzelf gepromoveerd tot formateur.”