Van Dijk eerste verdediger in 13 jaar die Gouden Bal pakt?

Van Dijk scoorde afgelopen weekend twee keer en is de topfavoriet voor de Ballon d’Or. Foto: Photo News

Hoogdag in voetbalgalaland: vanavond wordt de Ballon d’Or verkozen. De trofee - een organisatie van het voetbalmagazine France Football - dreigt voor het tweede jaar op rij niet naar Lionel Messi of Cristiano Ronaldo te gaan.

Hoogdag in voetbalgalaland: vanavond wordt de Ballon d’Or verkozen. De trofee - een organisatie van het voetbalmagazine France Football - dreigt voor het tweede jaar op rij niet naar Lionel Messi of Cristiano Ronaldo te gaan. Het duo verdeelde de gouden ballen vanaf 2008 netjes onder elkaar – elk vijf stuks – tot Luka Modric vorig jaar de reeks doorbraak. Nu lijkt Virgil van Dijk hetzelfde te zullen doen. De verdediger van Liverpool werd eerder al door de UEFA uitgeroepen tot speler van het afgelopen seizoen en is ook voor de Ballon d’Or topfavoriet.

Van Dijk zou de eerste verdediger sinds Fabio Cannavaro in 2006 zijn die de trofee in handen krijgt. Met Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er ook twee Belgen genomineerd, al maken zij normaal geen kans op de effectieve Gouden Bal.