Voor 4.000 Euro kan u de Rode Duivels het WK zien winnen (maar u zult geluk moeten hebben)

Nu we precies weten tegen welke landen België het opneemt in de groepsfase van het Europees kampioenschap 2020 gaat het mogelijk nog harder kriebelen om er volgende zomer bij te zijn. Gesteld dat de Rode Duivels de finale halen – en winnen, dat spreekt – kan u voor zo’n 4.000 euro zeven matchen en overnachtingen in verschillende Europese steden scoren. Tenzij u al langer lid van een fanclub bent. In dat geval kan het voor de helft van de prijs.