Vriend van eerste Belgische vape-dode belandde ook in het ziekenhuis na roken van CBD-olie, maar hij haalde het wel

Hij kan de dood van zijn beste vriend niet verkroppen. Telkens Louis (17) vertelt hoe hij Raphaël Pauwaert (18), wellicht het eerste slachtoffer van de e-sigaret in ons land, dag na dag heeft zien wegkwijnen, welt zijn woede op. “Zowel het toestel als de vulling die Raphaël gebruikt heeft, waren vrij in de handel verkrijgbaar. Wie heeft dat mogelijk gemaakt?”

Wanneer wij hem ontmoeten, heeft Louis Laurent net het ziekenhuis verlaten. Opnieuw. Want nauwelijks enkele dagen nadat zijn vriend Raphaël in datzelfde universitaire ziekenhuis was overleden, werd Laurent ...