Bond twijfelt tussen Tubeke en Sint-Petersburg als uitvalsbasis

De voetbalbond is er nog niet uit: wordt het een verblijf van twaalf dagen in Sint-Petersburg of niet? Op het eerste gezicht lijkt er niet veel anders mogelijk. Telkens terugkeren naar Tubeke is dan gekkenwerk qua vlieguren. Bovendien vergoedt de UEFA die vliegtuigreizen niet, want het advies is om in één van de organiserende landen te verblijven. Omwille van onder meer klimaatredenen – minder vluchten – vergoedt de UEFA alleen wanneer er in een gastland wordt verbleven.

Roberto Martinez blaast warm en koud. Zaterdag heette het nog dat er een trainingskamp in Sint-Petersburg zou worden gehouden, zondag werd dat ingetrokken. Er is gewoon nog geen duidelijkheid. “Logistiek zijn we echt in het worstcasescenario terechtgekomen’, klaagt de bondscoach. “Eerst Sint-Petersburg, dan Kopenhagen en terug naar Sint-Petersburg. We houden alvast de voorbereiding zo lang mogelijk in Tubeke.”(lvdw)