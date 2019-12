De NAVO viert morgen haar 70ste verjaardag in Londen. Maar of er aan tafel bij de Britse koningin een gemoedelijke sfeer zal heersen, valt te betwijfelen. Het militaire bondgenootschap kraakt in zijn voegen onder het geruzie tussen de VS, Frankrijk, Duitsland en Turkije. Als de amuses maar niet over en weer gaan vliegen.