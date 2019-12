Terrorist van London Bridge kwam jaar geleden vervroegd vrij

Usman Khan was 19 toen hij in 2010 gearresteerd werd wegens het beramen van jihadistische plannen. Een trainingskamp in Pakistan kwam ter sprake, net als het opblazen van de Londense beurs. Ook het aanpakken van toenmalig Londens burgemeester Boris Johnson zou besproken zijn. Khan maakte deel uit van een bende die banden had met Anjem Choudary, de geestelijke vader achter Sharia4UK en Sharia4Belgium. Vanuit de gevangenis schreef Khan in 2012 een brief, met de vraag om een deradicaliseringscursus te volgen, en zo “een goede Britse burger” te worden. Uiteindelijk zou Khan in december van vorig jaar vervroegd vrijkomen, na acht van zijn zestien toegewezen jaren cel. Zijn advocaat zei zaterdag niet te begrijpen wat Khan (28) ertoe aanzette om toch weer de terroristische toer op te gaan.

Boris Johnson zei zondag dat het “belachelijk” was hoe iemand als Khan vervroegd vrij kon komen. De premier zei dat er nog tientallen zoals Khan zijn, en schoof de zwartepiet door naar de Labour-partij, die de regel van het vervroegde vrijlaten mogelijk gemaakt zou hebben. Labour-leider Jeremy Corbyn bleef er na de aanslag bij dat terroristen, afhankelijk van de omstandigheden, “niet noodzakelijk” hun volledige celstraf moeten uitzitten.

Op 12 december staan Johnson en Labour tegenover elkaar in de Britse verkiezingen. Volgens recente peilingen gaat Johnson met een lichte voorsprong de laatste rechte lijn in. (kbz)