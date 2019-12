Andrew moet explosief interview vrezen

Ze is op de foto de lachende blondine in het roze topje om wiens ontblote middel prins Andrew zijn linkerhand heeft gelegd. Zestien is ze op dat moment, Virginia Roberts. Op de achtergrond kijkt Ghislaine Maxwell, de vriendin van Jeffrey Epstein, toe vanuit de deuropening. Zij heeft de prins voorgesteld aan het jonge meisje. Toen, begin jaren 2000, was het een ogenschijnlijk onschuldige momentopname. Nu is het een beladen foto. De meest gepubliceerde ook, als het over Andrews aandeel in de zaak-Epstein gaat.

Virginia Guiffre – de nu 36-jarige vrouw gaf haar meisjesnaam Roberts op na haar huwelijk – doet vanavond haar verhaal op de Britse openbare omroep BBC. “Het was echt een beangstigende tijd in mijn leven”, vertelt ze huilend in een voorstukje van het programma Panorama. Ze beweert dat zij destijds als minderjarige drie keer gedwongen werd tot seks met de prins. Die ontkent dat. Virginia in dezelfde trailer: “Hij weet wat er is gebeurd, ik weet dat. Slechts een van ons beiden vertelt de waarheid.”

De vrouw sprak al kort over Andrew op een persconferentie na een hoorzitting in New York en uitgebreider op de Amerikaanse tv. Dat klonk zo: “Ik was, zoals de meeste meisjes, opgegroeid met Disney. Prinsessen en prinsen waren de goedaardige mensen op aarde. Behalve hij dan, zo bleek.”

Onder vuur

Andrew is in opspraak gekomen door zijn goede verstandhouding met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse zakenman en multimiljardair beroofde zich deze zomer van het leven in zijn gevangeniscel, nadat hij werd vervolgd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Een recent tv-interview, ook op de BBC, waarin Andrew weinig empathie toonde met de slachtoffers van zijn vriend, zette kwaad bloed. Daarop legde de prins zijn officiële taken neer.

Intussen eist kroonprins Charles (71) crisisoverleg met zijn twaalf jaar jongere broer. Die houdt vol dat hij zich niet bezondigde aan enig wangedrag en beloofde mee te werken aan het onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten.

Nog dit weekend kwam Andrew onder vuur in een andere, financiële zaak. Hij zou zijn eigen belang en dat van een bevriende zakenman hebben gediend, terwijl hij eigenlijk aan het werk was als handelsambassadeur voor zijn land. In een Caribisch belastingparadijs zou hij zaakjes hebben geregeld voor financier David Rowland (74) en diens Luxemburgse bank.