Zij hebben geen last van online shoppen: Schoonheidssalons en kapperszaken boomen

Het uitzicht van winkelstraten is in tien jaar drastisch veranderd. Door de digitale evolutie en de e-commerce verbaast het niet dat elektronica-, kleding- en krantenwinkels het onderspit moesten delven tegen webshops en steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Wel opvallend: het aantal ondernemingen dat zich bezighoudt met haar- en schoonheidsverzorging zit stevig in de lift. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in 2018 13 procent meer kapperszaken waren dan in 2008. Het aantal schoonheids­salons kende in die tien jaar zelfs een stijging met 62 procent.

Verklaringen voor die boom in de sector liggen voor de hand: kappers en schoonheidsspecialisten hoeven de concurrentie met e-commerce niet aan te gaan. Bovendien heeft de economie zich de laatste jaren hersteld na de economische recessie, en dan wordt er weer meer gespendeerd aan luxeverzorging.

Volgens Mitch Mues (beroepsfederatie Coiffure.org) en Mario Blokken (Belgische Beauty Federatie) ligt de recente stijging (sinds begin 2018) van het aantal kap- en schoonheidssalons vooral aan de afschaffing van de vestigingswet. Die verplichtte zaakvoerders die een zelfstandige zaak wilden starten in bepaalde beroepen om hun beroeps­bekwaamheid aan te tonen via een diploma, een geslaagde test voor een examencommissie of een bewijs van praktijkervaring. Omdat buitenlandse (Europese) ondernemers dat bewijs niet hoefden voor te leggen, werden Vlaamse ondernemers benadeeld. De regering besloot daarop de vestigingswet in 2018 te schrappen.

“Omdat er geen vestigingswet meer is, kan vandaag eender wie een kapperszaak openen”, zegt Mitch Mues. “Als je geen enkele vorm van beroepskennis moet bewijzen noch een attest van bedrijfsbeheer hoeft voor te leggen, weten klanten niet meer wie bekwaam is en wie niet. Met ons kwaliteitslabel “hairexpert” – zoals de keurslager of de warme bakker – proberen we professionele kappers te beschermen tegen amateurs en geven we hen de kans om zich te profileren als een professional.”

Ook de Belgische Beauty Federatie denkt na over zo’n certificaat om de kwaliteit van de sector te bewaren. Al rekent Blokken wel op steun van de overheid om structurele controles uit te voeren. “De federatie probeert de markt te controleren, maar kan dit alleen doen voor aangesloten leden. Onze federatie telt slechts 900 leden, voorts is het een jungle.”