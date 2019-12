Voor Aalst hoeft “Unesco-schoonmoeder” niet meer

Het voorbije jaar deed Aalst nochtans moeite om de erkenning te kunnen houden. De burgemeester trok zelfs met een delegatie van het Aalsterse schepencollege naar het hoofdkantoor van Unesco in Parijs om hun zaak te verdedigen “en om uit te leggen wat Aalst carnaval is”. Maar D’Haese wacht de uitspraak van 12 december niet af en laat weten dat het niet langer hoeft. “We hebben het gehad met de groteske verwijten. We zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. We schrijven eerstdaags een brief naar Unesco dat we afstand nemen van de erkenning. We willen niet langer verbonden zijn met een organisatie die de specifieke context van ons carnaval en de prachtige tradities die met dit volksfeest samengaan, niet wil begrijpen. Voor ons geen Unesco-schoonmoeder meer.”

Vlucht vooruit

Volgens het Forum der Joodse Organisaties anticipeert Aalst op wat komen zou. “Natuurlijk wisten ze heel goed dat de directie van Unesco een keihard advies had gegeven aan de lidstaten om hun van de lijst te schrappen”, reageert woordvoerder Hans Knoop. “Aalst wou de eer aan zichzelf houden. Ze zijn gesprongen voor ze geduwd zouden worden.”

In Aalst geven ze dat grif toe. “Bij diegenen die Aalst per se het label ‘racistische stad’ wilden opkleven, vielen onze argumenten sowieso in dovemansoren”, zegt D’Haese. “Ons proces was al gemaakt bij Unesco. We moesten hangen. Daarom houden we de eer aan onszelf. We laten ons de vleugels niet knippen.”

Hans Knoop, Forum der Joodse Organisaties “Als de burgemeester denkt dat hij zijn handen nu vrij heeft om dit soort van antisemitisme verder over zijn straten te laten paraderen, dan zal hij ons op zijn weg vinden”

Knoop benadrukt wel dat het zich vrijwillig laten schrappen van die lijst niet betekent dat Aalst carnaval “vrij als een vogel” is. “Als de burgemeester denkt dat hij zijn handen nu vrijer heeft om dit soort van antisemitisme verder over zijn straten te laten paraderen, dan zal hij ons op zijn weg vinden. We houden ze verder in de gaten, maar hopen oprecht dat de burgemeester verder zijn verstand gebruikt.”

Wat het verdwijnen van de lijst concreet inhoudt voor Aalst? “Financieel hing er niets vast aan die erkenning”, zegt D’Haese. “Het is vooral iets wat een hoge morele waarde heeft. Maar op deze manier viel er voor ons toch maar weinig eer meer te rapen.”