Koningin Mathilde en haar Nederlandse collega Máxima hebben geen kopzorgen dankzij Fabienne Delvigne (55). Bij die Brusselse hoedenmaakster vinden ze voor elke gelegenheid de juiste hoed. Delvigne zit dertig jaar in het vak en schreef een boek over haar werk, met tal van anekdotes. Bijvoorbeeld over de veren van Máxima’s hoed die in brand schoten.