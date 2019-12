“Op de nationale feestdag van 2014 was koningin Mathilde van top tot teen gehuld in oranje: van haar schoenen over haar jurk en accessoires tot haar hoed. Die is gemaakt uit natuurlijke vezels. De luchtigheid en gedurfde stijl van deze grote hoed weerspiegelen de vitaliteit en het vertrouwen van onze jonge koningin. Vrouwelijke elegantie gekoppeld aan glamour.”