Hoedje van veren

“De hoed die mij het meest is bijgebleven, is die van Máxima voor het huwelijk van de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume met de Belgische gravin Stéphanie de Lannoy in 2012. Ik stelde verschillende ontwerpen voor. Ze was direct aangetrokken door de Secret Dream, gemaakt uit honderd geverfde veren, waaraan op haar vraag drie grote werden toegevoegd. De kleur van de oorspronkelijke versie was eendengroen. Zij wilde hem in oker. Toen de veren via spoedbestelling uit het buitenland binnenkwamen, vond ik de natuurlijke kleur te donker en somber. Bij het verbleken verbrandden ze. Slechts drie veren kon ik redden en in een lichtere kleur verven.”