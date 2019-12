Hoedje van strooi

“Twee weken voor haar afreis naar Monaco had Máxima dringend een hoed nodig voor het huwelijk van prins Albert met Charlene. Door haar overvolle agenda kon ze onmogelijk naar Brussel komen. Ze gaf me daarom carte blanche: Zo ziet mijn jurk eruit, haal er inspiratie uit. Het moest meteen goed zijn, want Máxima kon hem niet passen of correcties laten aanbrengen. Gelukkig kende ik haar stijl en maten. Ik noemde deze strooien hoed in oker – een kleur die haar staat – eerst Monaco. Omdat ze er nadien nog verschillende exemplaren van bestelde, herdoopte ik hem tot Bellissima. Dit ontwerp doet haar stralen.”