Hoedje van zijde

“Op de dag van de troonsbestijging van koning Filip, op 21 juli 2013, droeg koningin Mathilde een hoed uit zijde en Filipijnse bananenvezel. Ik verfde het materiaal heel bewust in het poederroze om de aandacht niet van de hoofdrolspeler, haar echtgenoot, af te leiden. Daarom is de hoed ook klein. In L’envolée (het opstijgen) zie je twee vleugels die Belgiës vlucht naar een nieuwe toekomst onder een nieuw koningspaar symboliseren. Ik kreeg trouwens maar bitter weinig tijd. De troonswisseling was onverwacht. In enkele uren moest beslist worden welke hoed Mathilde zou dragen, waarna ik tegen een strikte deadline opbokste.”