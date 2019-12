Geen contact met andere gevangenen, en alleen bezoek achter glas

Fatima (24) en Rahma (31) Benmezian – twee Antwerpse zussen die getrouwd waren met Belgische Syriëstrijders – werden vrijdagavond na hun plotse repatriëring uit Turkije onmiddellijk naar de gevangenissen van Antwerpen en Brugge overgebracht. Na een korte nacht werd de jongste zus Fatima onmiddellijk langdurig door federale speurders ondervraagd over haar periode in Syrië en haar recente vlucht naar Turkije.

Volgens haar advocaat Abderrahim Lahlali reageerde de vrouw bijzonder emotioneel. “Ik zag een zeer frêle, kwetsbare, uitgehongerde jongedame die een zeer gedetailleerde verklaring heeft afgelegd. Ze heeft duidelijk in mensonterende omstandigheden de vlucht genomen. Ze heeft gruwelijke misbruiken doorstaan. Ze is totaal gedesoriënteerd en gedesillusioneerd.”

Haar oudere zus Rahma verblijft op de medische afdeling van de vrouwengevangenis in Brugge. Tijdens haar periode in Syrië raakte ze door granaatscherven gewond aan haar been. Volgens advocaat Lahlali is ze nog zeker enkele dagen niet in staat om ondervraagd te worden. “Mijn confrater heeft vastgesteld dat ook zij veel erger is toegetakeld dan aanvankelijk gedacht werd. Ze leefde daar in fysiek erbarmelijke omstandigheden.”

De twee zussen, afkomstig uit Borgerhout, werden vrijdagavond overgebracht naar ons land op initiatief van Turkije. Beide vrouwen verbleven al jaren in Syrië, maar ontsnapten er onlangs uit een gevangenenkamp. Ze werden in ons land alle twee bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. Die straf moeten ze nu volledig uitzitten, al kunnen ze nog verzet aantekenen. “Maar daarover is momenteel nog niets beslist”, zegt advocaat Lahlali.

Nog altijd geradicaliseerd?

Of de twee zussen nog steeds geradicaliseerd zijn, durft Lahlali niet te zeggen. “Ik ben zelf geen expert. Dat is aan specialisten om uit te zoeken. Maar mijn persoonlijke mening? Ik schat het risico zeer laag in.” De twee ISIS-vrouwen worden hoe dan ook de komende weken in de gevangenis zeer strikt opgevolgd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V): “Ze worden op dit moment goed opgevangen, onder een regime van bijzondere veiligheid.”

De zussen zitten alleen op cel, en komen niet in contact met andere gedetineerden. Bezoek mag ook enkel achter glas verlopen. Een strikt regime dat elke week opnieuw geëvalueerd wordt.

Advocaat Lahlali waarschuwde dit weekend meermaals dat er – door de ontmanteling van de gevangenenkampen – nog veel meer ISIS-strijders door Turkije naar ons land zullen worden gestuurd. Afgelopen weekend werden in Turkije nog twee mensen met Belgische nationaliteit gearresteerd wegens banden met ISIS. Minister Geens verklaarde zondag dat Buitenlandse Zaken en de politiediensten er alles aan doen om die overdrachten goed te laten verlopen. Hij benadrukte ook dat politie, parket en het Gevangeniswezen daar klaar voor zijn.