Twee mensen omgekomen bij overstromingen aan de Côte d’Azur

Bij noodweer een week eerder kwamen in dezelfde regio ook al zes mensen om. Foto: AFP

In het Franse departement Var zijn afgelopen weekend twee personen om het leven gekomen als gevolg van het hevige noodweer. Dat melden de plaatselijke autoriteiten in de nacht van zondag op maandag.

“In Fréjus werd rond 21 uur een man als vermist opgegeven. Zijn lichaam werd zonet teruggevonden. Het gaat om de eigenaar van een paardenpension die over zijn dieren wilde waken, maar werd meegesleurd door het water”, luidde het in een mededeling.

Ook in Saint-Paul-en-Forêt, een andere gemeente in de Var-streek, werd een man als vermist opgegeven. Hij wilde eveneens kijken hoe het ging met zijn dieren toen zijn voertuig, een 4x4, door het water werd weggespoeld en tegen een boom terechtkwam. Het slachtoffer werd dood in zijn auto aangetroffen.

Week eerder zes doden

De departementen Var en Alpes-Maritimes aan de Middellandse Zee werden zondagmorgen onder rood alarm geplaatst als gevolg van hevige regen en overstromingen, het departement Alpes-de-Haute-Provence onder oranje alarm.

Amper een week geleden lieten bij eerder noodweer – met overstromingen door hevige regen – al zes mensen het leven in het departement Var.