Presentatoren van De Warmste Week zijn bekend: Eva De Roo vergezeld van twee debutanten

De Warmste Week van Music for Life start over exact zestien dagen. Dan zullen de drie Studio Brussel-dj’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns vanuit Kortrijk zeven dagen lang 24 uur per dag verzoekplaten voor een goed doel draaien. Voor De Roo is het intussen haar vijfde Warmste Week, Brys en Germijns presenteren voor het eerst.

Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk is tijdens De Warmste Week het kloppend hart van Studio Brussel. “We voelen dat heel Kortrijk in de ban is van De Warmste Week”, zegt Fien Germijns. Ik heb beire veel goeste om iedereen die zich inzet voor De Warmste Week van dichtbij te leren kennen, midden in deze fantastische stad.”

“Ik heb zelf altijd met een enorm warm gevoel geluisterd en gekeken de laatste jaren”, zegt ook Joris Brys. “Nu ga ik het voor de eerste keer van héél dichtbij meemaken en da’s iets om geweldig naar uit te kijken.”