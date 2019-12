In de Amerikaanse deelstaat Texas is zondagnamiddag plaatselijke tijd een eenmotorig vliegtuigje verongelukt. Daarbij zijn de drie inzittenden om het leven gekomen.

Het toestel stortte neer in een woonwijk toen het een noodlanding wilde maken in de buurt van de internationale luchthaven van San Antonio, berichten lokale media. Er werden geen gebouwen of woningen geraakt.

Kort voordien had de piloot motorproblemen gemeld.