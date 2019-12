Steven Defour traint weer met de groep bij Antwerp

Steven Defour is stilaan weer klaar voor de strijd. Foto: GMAX AGENCY

Licht aan het einde van de tunnel: Steven Defour (31) heeft de groepstraining bij Antwerp hervat.

Defour hoopte al wat eerder zijn terugkeer op het oefenveld te vieren, maar moest er uiteindelijk tot afgelopen weekend op wachten. Hij trainde zowel zaterdag als zondag met de groep. De middenvelder stond sinds begin oktober aan de kant met een hamstringblessure, opgelopen in de topper tegen Standard (2-2), en miste vervolgens acht competitieduels. Hij zal ook de bekermatch van dinsdagavond tegen Genk nog missen, maar als hij de komende dagen goed doorkomt, kan hij stilaan weer aan spelen gaan denken. Bij Antwerp snakken ze er, ondanks de degelijk tot goeie prestaties van bijvoorbeeld De Sart, ook naar. Ze haalden de voormalige Rode Duivel eind augustus binnen om hun ambities (top 3) kracht bij te zetten, maar voorlopig kwam hij nog maar in vier matchen in actie.