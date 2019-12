60 bewoners geëvacueerd na brand in psychiatrisch zorgcentrum

Torhout - In psychiatrisch zorgcentrum De Ent in de Aartrijkestraat in Torhout werden maandagochtend 60 bewoners geëvacueerd na een brand. De brand ontstond rond 7.15 uur in de badkamer van een van de bewoners. Wat er precies brandde is onduidelijk.

De brandweer, medische hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse. “Alle bewoners werden geëvacueerd en ondergebracht in een van de andere blokken. Dat ging erg snel. Het vuur was ook vlug onder controle. Nadat we alle rook uit het gebouw ventileerden kon iedereen terugkeren”, zegt majoor Bernard Diopere van de brandweer van Torhout.

In het centrum, een afdeling van het Sint-Amandus, verblijven bewoners met een psychiatrisch probleem die niet in eens rusthuis terechtkunnen. Naast senioren kunnen er ook volwassenen terecht. De gemiddelde leeftijd is er 61 jaar.

Foto: jhm