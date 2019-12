Vriendin van dodelijk slachtoffer Londen deelt pakkende boodschap: “Nooit gedacht dat jouw gezicht zien me zoveel pijn zou doen”

De beste vriendin van Jack Merrit, een van de twee dodelijke slachtoffers van de aanslag in Londen afgelopen vrijdag, heeft een emotioneel eerbetoon geschreven aan de jongeman. “Je had alles kunnen doen, echt alles, maar je koos ervoor om anderen te helpen. Je deed er alles aan om iedereen een stem te geven, daarom beangstigt het me zo dat jouw stem nu verloren is.”

Jack Merritt (25) was een coördinator bij Learning Together, een initiatief dat zich inzet voor de herintegratie van gedetineerden. In die functie was hij afgelopen vrijdag ook in Londen, toen hij samen met studente Saskia Jones (23) werd doodgestoken door Usman Khan, een man die vorig jaar was vrijgelaten uit de gevangenis en enkele workshops van Learning Together had gevolgd.

Twee dagen na zijn dood heeft Jacks beste vriendin, Hollie, een pakkende boodschap op Twitter geplaatst. “Mijn schat. De voorbije uren waren in een dikke mist gehuld. Niets houdt nog steek, niets is nog belangrijk”, schreef ze onder meer. “Ik heb nooit gedacht in een wereld te leven waarin jouw mooie gezicht zien me zoveel pijn zou doen. Een pijn zoals ik die nog nooit gevoeld heb. Ik ben zo verdrietig, Jack.”

“Je was gewoon briljant. Je had alles kunnen doen, echt alles, maar je koos ervoor om anderen te helpen, om het op te nemen voor de underdog. Je deed er alles aan om iedereen een stem te geven, daarom beangstigt het me zo dat jouw stem nu verloren is. Jouw redelijke, gepassioneerde stem. Jij kon het opnemen voor mensen en nu moeten wij het opnemen voor jou.”

“Het was zinloos, compleet zinloos. Ik zal nooit kunnen begrijpen waarom de wereld zo’n fantastisch persoon van ons kon afnemen. Waarom wordt dat toegestaan? Een man die zich inzet voor een geweldige zaak die tot zijn dood zou leiden. Waarom kan dat gebeuren?”

My darling boy, Jack Merritt. My best friend, Jack Merritt. My heart is hurting and I can barely breathe. pic.twitter.com/qjDjkUXDVG — holl ?? (@HollieJ2193) 1 december 2019

Bij de aanslag in Londen vielen vrijdag twee dodelijke slachtoffers, drie anderen raakten gewond. Dader Usman Khan werd door de ordediensten doodgeschoten. Terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) eiste de mesaanval op.