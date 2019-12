In zes matchen met Vincent Kompany pakte Anderlecht 2 op 18: “Met zo’n cijfers zou een andere speler al op de bank zitten”

“Het kan geen toeval meer zijn dat Anderlecht niet kan winnen als Vincent Kompany op het veld staat”, schrijft onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. Het paars-witte rapport met zijn charismatische kapitein oogt immers donkerrood. 2 op 18, alstublieft. “Een andere speler zou niet meer in de ploeg staan”, vertelde analist Hein Vanhaezebrouck zondagavond in Sports Late Night. Volgens doelman Hendrik Van Crombrugge zijn de cijfers louter toeval.

LEES OOK. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Anderlecht is op drift als nooit tevoren. Op elk gebied. Er is niets meer.”

Met Vincent Kompany in de ploeg had Anderlecht nog geen enkele keer kunnen winnen. En met Frank Vercauteren als coach had paars-wit nog geen enkele keer verloren. Maar zodra Kompany zijn comeback maakte onder Vercauteren, ging Anderlecht weer de boot in op Oostende. De positieve reeks abrupt afgebroken. Alsof de man die meer dan tien jaar furore maakte in de Premier League een soort ongeluksbrenger is.

“Kompany oogde niet topfit, maar moet natuurlijk ook speelgelegenheid krijgen om ritme op te doen”, vertelde Het Nieuwsblad-columnist en toptrainer Hein Vanhaezebrouck zondagavond in Sports Late Night. “Van de zes wedstrijden die Anderlecht met hem speelde was enkel de verplaatsing naar Genk een moeilijke wedstrijd. 2 op 18 zijn fenomenaal lage cijfers. Moest dat met iemand anders zijn geweest, dan speelt hij niet meer.”

Foto: Photo News

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge, die ook te gast was in de studio, zag wel een verklaring. “Vincent speelde vooral de eerste matchen. Dan zit je nog in de beginfase van het proces. Ik denk dat we, vergeleken met die eerste vijf weken, toch wel stappen hebben gezet. Dat we met hem in de ploeg weer verliezen, is misschien eerder toeval. Het lijkt me eerder te liggen aan het collectief Anderlecht, dat gewoon niet goed genoeg is.”

Anderlecht met Vincent Kompany:

• 2/18 of 11% van de punten

• 0 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk, 4 verloren.

• Doelsaldo: 5-10.

Anderlecht zonder Vincent Kompany:

• 19/33 of 58% van de punten

• 5 wedstrijden gewonnen, 4 gelijk, 2 verloren.

• Doelsaldo: 16-11.