Koen Geens (CD&V) haalt uit naar Open VLD: “Hoe is het mogelijk dat je Bart De Wever niet de kans geeft om te bewijzen dat hij niet wil?”

Koen Geens, federaal onderhandelaar voor CD&V, heeft maandag uitgehaald naar Open VLD. Volgens Geens is het onbegrijpelijk dat de liberalen mee onderhandelen over een paars-groene regering. “Hun houding is een enigma”, verklaarde hij in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Ik begrijp echt niet wat ze aan het doen zijn.”

Informateur Paul Magnette (PS) heeft zaterdagavond de liberale, socialistische en groene partijen bijeengebracht. Om te polsen, zo luidde het officieel, of “de partijen hun dikke teen in het water zouden steken en voelen of de temperatuur goed is om samen te springen”. Lees: een nieuwe stap in de richting van een paars-groene regering.

Niet uitgenodigd op de onderhandelingen: CD&V en N-VA. Iets waar beide partijen duidelijk niet opgezet mee waren. “Het probleem is: paars-groen heeft misschien wel 76 zetels, maar heeft 400.000 stemmen tekort om een meerderheid te hebben”, aldus Geens in ‘De ochtend’. “Zij vertegenwoordigen dus 400.000 stemmen minder dan de oppositie.”

“Uit ander vaatje tappen”

Geens heeft het vooral moeilijk met Open VLD. “Hun is een enigma: ik begrijp niet wat ze aan het doen zijn. Het is een raadsel hoe je je als liberale partij die in de Vlaamse regering zit, die toch op budgettaire orthodoxie gesteld is, daarin kunt vinden.” Daarmee verwijst hij naar de nota van informateur Paul Magnette (PS). “Als men ons erbij wil, zal men toch uit een ander vaatje moeten tappen. In ons vindt men altijd een partner als het ernstig gaat. Als dat niet zo is, zullen wij beter zijn in oppositie voeren dan men denkt.”

Geens vindt het ook vreemd dat N-VA zomaar overboord gegooid wordt. “Hoe is het mogelijk dat je Bart De Wever niet de kans geeft om te bewijzen dat hij niet wil, als je denkt dat hij niet wil?”

Lorin Parys. Foto: BELGA

“Rutten plaatst eigen belang boven dat van de Vlaming”

Ook Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA, is niet te spreken over de demarche van Magnette en co. “N-VA moet de kans krijgen om een regering te informeren en te kijken wat er mogelijk is”, zei hij in ‘De ochtend’. “We zijn wel beschikbaar om onze verantwoordelijkheid te nemen, Bart De Wever kan als informateur worden aangesteld. Maar blijkbaar heeft Gwendolyn Rutten haar eigen persoonlijke ambities om premier te worden de voorkeur gegeven op het belang van de Vlamingen. Ik hoop dat Open VLD nog bij verstand komt.”