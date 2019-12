9 op de 10 werknemers vinden "goedemorgen" een must

Medewerkers zijn gelukkig op de werkvloer wanneer ze kunnen rekenen op medeleven, collegialiteit en open communicatie. Dat blijkt uit een online survey van rekruteringsexpert Hays over hoe belangrijk werknemers het vinden om elkaar hartelijk te begroeten.

“Goedemorgen! Hoe was je weekend?” Met een korte begroeting toon je interesse in je collega’s. Voor Belgische werknemers is dat een must, aldus het onderzoek van Hays. Meer dan 93% van de 2.199 respondenten waarderen een hartelijk woordje aan het begin van hun werkdag of -week. Aangezien steeds meer professionals flexibel en vanop afstand werken, groeit het belang van menselijke interactie op de werkvloer.

“Menselijke connectie – ook op de werkplek – is belangrijker dan ooit tevoren”, weet Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays. “De grenzen tussen werk en privé vervagen steeds meer door flexibele werkpatronen en de manier waarop we communiceren. De werkplek wordt steeds meer gedreven door technologie en dat brengt verandering mee. Zo wordt het belangrijker dan ooit dat elke medewerker – ook die op afstand – zich thuis voelt in het bedrijf.”

Boost voor sfeer en welzijn

Als leidinggevende medeleven en openheid stimuleren, levert tal van voordelen op. Zo draagt collegialiteit niet alleen bij tot een aangename werksfeer en een hogere productiviteit, maar krijgt het welzijn van collega’s eveneens een boost. Bedrijven verminderen hiermee de kans op ziekteverzuim.

“Open communicatie en medeleven scheppen vertrouwen. Medewerkers zijn op hun gemak en worden openhartiger. Leidinggevenden krijgen de kans doelstellingen en ambities van medewerkers duidelijk in kaart te brengen en hen efficiënt in te schakelen”, legt Vanuxem uit. “Ook komt mentaal en fysiek welzijn van medewerkers sneller ter sprake waardoor leidinggevenden vroegtijdig kunnen ingrijpen en de kans op ziekteverzuim verkleint.”

