Ondanks videobeelden van levensgevaarlijk rijgedrag: bestuurder van paarse Porsche vrijgesproken voor ‘driften’ op rotonde

Roeselare - Ondanks het feit dat er videobeelden waren van de levensgevaarlijke toeren die hij uithaalde op een rotonde in Roeselare, is de bestuurder van een paarse Porsche vrijgesproken voor roekeloos rijgedrag. Al werd de 29-jarige man wel veroordeeld voor gelijkaardige feiten aan het station van Roeselare.

Begin dit jaar verschenen op sociale media filmpjes van auto’s die driftend over de rotonde aan het bedrijf Poco Loco in Roeselare reden. Een van de chauffeurs zou de 29 -jarige Thomas T. zijn. Zijn paarse Porsche GT3 was namelijk te zien in een van de filmpjes. De man riskeerde een boete tot 4.000 euro en een rijverbod van maximaal vijf jaar, maar werd vrijgesproken omdat niet achterhaald kon worden van wanneer de beelden precies dateren. “Omdat de exacte datum niet bekend is, kon niet met zekerheid worden bepaald wie achter het stuur zat en kon de beschuldigde zich niet voldoende verdedigen”, oordeelde de rechter. Voor dezelfde reden werd ook Thibaut L., een van de copycats van het filmpje, vrijgesproken.

Thomas T. werd echter wel veroordeeld voor gelijkaardige feiten, waarbij hij met zijn Porsche aan het driften was in de buurt van het station in Roeselare. Die feiten werden gefilmd door veiligheidscamera’s in de buurt, waardoor het precieze tijdstip wel kon worden vastgesteld. De rechter tilde zwaar aan de feiten omdat T. al eerder veroordeeld was voor roekeloos rijgedrag en veroordeelde de man tot een boete van 2.000 euro. T. kreeg ook een rijverbod van drie maanden opgelegd en moet opnieuw alle proeven voor zijn rijbewijs afleggen.

Maandagochtend stond ook nog een tweede copycat terecht. In die zaak is het nog wachten op een uitspraak.

bekijk ook

Politie houdt ‘Poco Loco-rotonde’ extra in de gaten om driftende auto’s een halt toe te roepen