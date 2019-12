Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza: kleine neushoorn geboren, tweede op komst

Er is vorige week een Zuidelijke witte neushoorn geboren in Pairi Daiza, zo kondigt het dierenpark maandag aan. “Het gaat om een mannetje”, meldt het dierenpark. “Mama Madiba en haar jong verkeren in uitstekende gezondheid.” En daar stopt het goede nieuws nog niet, want voor het einde van het jaar verwacht Pairi Daiza nog een tweede kalfje van de bedreigde diersoort.

“Het is de eerste keer dat Madiba een jong op de wereld zet, maar dat heeft haar niet weerhouden om op voorbeeldige wijze vanaf de bevalling de verzorging van haar jong op zich te nemen”, zo meldt Pairi Daiza in een persbericht. “Al snel na de geboorte kon het kleintje rechtstaan en zogen bij zijn moeder. Natuurlijk blijven de eerste weken in het leven van een kleine neushoorn bijzonder cruciaal. De teams van het neushoorndepartement en onze hoofddierenarts staan moeder en jong dan ook met veel toewijding bij. Tegelijk besteden zij ook de nodige aandacht aan Ellie, de andere hoogzwangere Zuidelijke witte neushoornkoe in ons park. Ook zij zal binnenkort bevallen.”

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Soort in acuut gevaar

De Zuidelijke witte neushoorn stierf in de loop van de 20ste eeuw al eens ternauwernood uit, toen op een bepaald moment slechts 200 exemplaren in leven overbleven. Sindsdien werd heel wat gewerkt aan natuurbescherming en de oprichting van natuurreservaten, met als gevolg dat de populatie opnieuw steeg tot zo’n 20.000 dieren. “Toch blijft de dreiging van stroperij reëel. In de laatste tien jaar zijn immers ongeveer 7.000 neushoorns afgeslacht door stropers. In het jaar 2017 alleen al waren het er meer dan 1.000. Een afslachting ingegeven door ridicuul bijgeloof. De criminelen verkopen de gemalen neushoornhoorns als afrodisiacum. Zuivere kwakzalverij, want een dergelijke hoorn bestaat uit exact dezelfde stoffen als pakweg menselijk haar.”

