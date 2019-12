13 mensen omgekomen bij woningbrand in Jordanië

Bij een brand in een plaatijzeren woning in Jordanië zijn maandag dertien Pakistani’s omgekomen, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het vuur brak bij het ochtendgloren uit in een woonst, in al-Shuna ten westen van de hoofdstad Amman, waar twee Pakistaanse families leven die in de landbouw werkzaam zijn. Geciteerd door de staatsomroep al-Mamlaka zei woordvoerder Iyad al-Amr van de civiele bescherming dat dertien mensen omkwamen: acht kinderen, vier vrouwen en een man. Nog eens drie anderen raakten gewond.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou kortsluiting de vermoedelijke oorzaak van de brand zijn.

In de Jordaanse landbouw werken volgens de autoriteiten van het land duizenden Pakistani’s.