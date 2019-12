Australië filmt bellers achter het stuur

Vanaf zondag filmt de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales bij wijze van “wereldprimeur” illegale bellers achter het stuur.

Langs wegen, ook in Sydney, detecteren en filmen camera’s met een zeer hoge resolutie via de voorruit bestuurders die onwettig met hun gsm bezig zijn. Het systeem werkt dag en nacht, en in alle weersomstandigheden.

De regering van de meest bevolkte deelstaat heeft het van januari tot juni uitgetest. Meer dan 100.000 mensen belden achter het stuur, zo bleek. De op zijn minst 45 camera’s zijn zowel vast als mobiel, zonder verkeersborden die verwittigen.

In de eerste drie maanden krijgen overtreders een waarschuwing. Daarna riskeert men boetes vanaf 344 Australische dollar (zowat 210 euro). Bellen mag wel als de mobiele telefoon in een houder steekt of via bluetooth.

Volgens de regering van de deelstaat zijn er sinds 2012 182 botsingen met letsels geweest, veroorzaakt door bestuurders met de gsm in de hand. Daarbij zijn 13 mensen omgekomen en 243 gewond geraakt.