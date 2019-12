Paars-groen over enkele weken, of regering pas in april

Informateur Paul Magnette (PS) riep dit weekend in alle discretie de voorzitters van socialisten, liberalen en groenen bij elkaar. “Dat is werk voor een formateur, niet voor een informateur”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Politicoloog Carl De Vos geeft hem daarin gelijk. De grote vraag is nu hoe ver Open VLD hierin meegaat - daarover zitten ze samen.