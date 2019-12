Nieuw schietincident in Antwerpse: doelwit opnieuw op Oudebaan, maar deze keer in Wilrijk

Wilrijk / Ekeren - Er zijn afgelopen nacht schoten gelost op een magazijn in de Oudebaan in Wilrijk. Het incident komt er vier dagen nadat de woning van een 74-jarige dame aan de Oudebaan in Ekeren werd beschoten. Het had er toen alle schijn van dat de schutter zich van doelwit had vergist.

LEES OOK. Heeft schutter met zwaar machinegeweer zich vergist? Gevel van 74-jarige dame doorzeefd met kogels (+)

Wie deze keer het doelwit is, is voorlopig nog niet bekend. Een firma op het bedrijventerrein aan de Oudebaan verwittigde maandag de politie omdat er inslagen te zien waren in de muur. Het Antwerpse parket bevestigt voorlopig enkel dat er melding is geweest van een schietincident. Het lab en de federale gerechtelijke politie komen ter plaatse om vaststellingen te doen.

Vorige donderdag werd ook al een woning in de Oudebaan, toen op het grondgebied van Ekeren, beschoten. Er werd elf keer geschoten op de raam van het huis. Er vielen geen gewonden.

Een dag eerder werd in Deurne een granaataanslag gepleegd in de Van Heystveltstraat. De tweede in één jaar tijd. Een granaat werd door een raam gegooid, maar kwam niet tot ontploffing. Ontmijningsdienst Dovo bracht de granaat op een gecontroleerde manier tot ontploffing op een nabijgelegen braakliggend terrein.

Dadelijk meer...