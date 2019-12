Student krijgt 8 jaar cel voor moordpoging: “Hij wou een jongeman en zijn ex doden”

Gent - Een jongeman die studeerde in Gent heeft 8 jaar cel gekregen voor een moordpoging op zijn ex en een mede-student. “Hij had het plan zeer beredeneerd uitgekiend en was gedreven door frustratie van een relatiebreuk”, zegt de rechter die het vonnis voorlas.

De feiten gebeurden dit jaar. “De beklaagde had het plan uitgekiend. Hij lokte het slachtoffer met valse voorwendsels naar zijn kot. Daar ging hij ducttape over zijn mond plakken en hem doen stikken met een kussen”, zegt de rechter. Zijn liefdesrivaal kon ontkomen, zonder verwondingen. “De beklaagde ging op een zeer beredeneerde, bekoelde manier te werk. Hij had zelfs zijn vluchtplan uitgestippeld. We kunnen niet blind zijn voor dergelijke feiten en de voorbedachtheid”, aldus de rechter die een celstraf van 8 jaar uitsprak.