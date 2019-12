Zonder goals in laatste 10 minuten zou nummer twee Standard maar één punt meer hebben dan Anderlecht

Het begint zo stilaan ‘trademark Standard’ te worden. De Rouches wonnen zondagavond opnieuw dankzij een goal in de laatste minuut. Dat kunstje flikten ze intussen al zes keer. Zonder die treffers in extremis zouden de Luikenaars in dezelfde woelige wateren verkeren als Anderlecht.

De 2-1 in minuut 90 van Felipe Avenatti tegen Cercle Brugge zondagavond was al de derde competitiematch op rij waarin Standard in de ultieme slotminuten nog scoorde. Vorige week bezorgde Samuel Bastien de Rouches op soortgelijke manier al de zege in minuut 93 in Eupen (1-2).

De week daarvoor kon Standard niet winnen, maar wist het tegen KV Mechelen pas in minuut 86 van een 0-2 achterstand terug te vechten. In minuut 92 leken ze zelfs een tweede keer te scoren - tot de videoref daar een stokje voor stak. Dat eindsprintje leverde hen uiteindelijk geen punten op.

In Europa was er dan weer die ultieme winnende goal van Maxime Lestienne in minuut 94 tegen Eintracht Frankfurt. En dan hebben we het alleen nog maar over de maand november.

Laatste 10 minuten leveren Standard 11 punten op

De Rouches scoorden nu al in tien van hun zeventien competitiewedstrijden tussen minuut 80 en minuut 90. Tegen Cercle Brugge (twee keer zelfs), Genk en Eupen ging Standard zo telkens nog van een gelijkspel naar een zege. Tegen Charleroi dwongen de Rouches in de laatste minuut nog een gelijkspel af, en tegen KV Kortrijk ging het zelfs van 0-1 achter naar 2-1. Goed voor een bonus van twaalf extra punten.

Eén keer slechts kreeg Standard een koekje van eigen deeg. In de topper tegen AA Gent, waar het in de slotfase nog van 1-1 naar 3-1 ging en een puntje uit handen gaf. Zonder de laatste tien minuten zou Standard dus geen 33, maar 22 punten hebben. In dat geval zouden de Rouches nu slechts achtste hebben gestaan… met één puntje meer dan nummer elf Anderlecht.

Standard scoorde in de competitie al 12 keer in de laatste tien minuten:

Cercle Brugge-Standard: 88’ Emond 0-1, 90+4’ Limbombe 0-2.

Standard-Moeskroen: 88’ Emond 4-1.

Standard-KV Kortrijk: 82’ 1-1, 89’ Amallah 2-1.

KV Oostende-Standard: 80’ Cimirot 1-4.

Standard-Charleroi: 90’ Mpoku 1-1.

Standard-Genk: 84’ Bastien 1-0.

Standard-Waasland-Beveren: 91’ Oulare 2-0.

Standard-KV Mechelen: 86’ Amallah 1-2.

Eupen-Standard: 93’ Bastien 1-2.

Standard-Cercle Brugge: 90’ Avenatti 2-1.