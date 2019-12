Inbrakenplaag in Brugge: in één maand tijd in twintig auto’s ingebroken

Brugge - De politie van Brugge merkt een opvallende stijging in het aantal auto-inbraken. Afgelopen weekend werd in vier wagens in Assebroek ingebroken. In november werden ongeveer twintig feiten geregistreerd.

Inbrekers slaan de laatste tijd geregeld toe in auto’s in het Brugse. In november kwamen bij de politie ongeveer twintig meldingen binnen. Die deden zich zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten voor. “Het gaat om losstaande feiten en zogezegde gegroepeerde feiten. Er zit momenteel nog geen lijn in”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politiezone Brugge.

De politie is dan ook een onderzoek gestart en probeert de daders in kaart te brengen. Daarom roepen ze slachtoffers op om zeker telkens aangifte te komen doen. “Ook als ze een poging opmerken en er niets gestolen is”, aldus Depoorter. “Want ook die meldingen kunnen het onderzoek vooruit helpen. Via onze website kunnen mensen online een afspraak maken om aangifte te komen doen. Zo vermijden ze de wachtrij.”

De politie wijst er nogmaals op dat de huidige donkere periode zet inbraakgevoelig is. Ze vragen dan ook om uw wagen zeker te sluiten. “In sommige gevallen gaf het slachtoffer aan dat de auto niet op slot was”, klinkt het. Daarnaast vragen ze ook om geen waardevolle spullen zoals smartphones, geld of kledij in de wagen achter te laten.